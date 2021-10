Bekommt der Kindergarten am Sommerkeller ein Dach für die Terrasse?

Plus Bauausschussmitglieder sprechen sich zwar für eine Überdachung der Terrasse der Meringer Kindertageseinrichtung aus, aber nur unter einer Bedingung.

Der Kindergarten Am Sommerkeller soll einen Terrassenüberdachung erhalten. Gerade auch in der Corona-Pandemie habe man festgestellt, wie wichtig es ist, dass die Kinder sich auch mal bei Regen im Freien aufhalten könnten, erklärte Bürgermeister Florian Mayer gegenüber dem Bau- und Planungsausschuss der Marktgemeinde.