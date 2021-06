Mering

Beliebter Biergarten am Badanger in Mering öffnet wieder

Der Biergarten am Badanger in Mering soll am Donnerstag eröffnen. Acky Resch ist bereits mitten in den Aufbauarbeiten.

Plus Am Meringer Badanger-Biergarten kann man jetzt wieder den Sommer genießen. Nach dem langen Corona-Lockdown öffnet er am Donnerstag wieder.

Von Gönül Frey

Bei Bier und Brotzeit mit Freunden zusammensitzen - das geht im Sommer besonders gut am Meringer Badanger. Betreiber Acky Resch will am Donnerstag, 24. Juni starten. Täglich ab 12 Uhr ist geöffnet - ohne Ruhetag. Ausschank-Ende ist nach derzeitigem Stand der Genehmigung schon um 21.30 Uhr und um 22 Uhr muss der Biergarten ganz schließen. "Warum die Gaststätten ihren Freibereich bis 24 Uhr öffnen dürfen und ich nicht, verstehe ich nicht so ganz", ärgert sich der Badanger-Wirt. Er hofft, dass er die Öffnungszeiten im Zuge weiterer Corona-Lockerungen vielleicht noch ausweiten darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

