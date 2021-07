Blasmusik im Meringer Lippgarten: Kolpingkapelle tritt auf

Die Meringer Kolpingkapelle ist zurück: Am Samstag spielen alle vier Orchester wieder vor Publikum.

Ihr zweites Comeback innerhalb eines Jahres feiert die Kolpingkapelle Mering am Samstag, 10. Juli, ab 17 Uhr im Meringer Lippgarten. Der Einlass ist ab 16.15 Uhr.

Wie beim letztjährigen Sommerkonzert am Marktplatz erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm aller vier Orchester. Traditionelle und moderne Klänge werden dabei durch den in Kolping-Orange erblühenden Garten schweben.

Kolpingkapelle Mering feiert ihr zweites Comeback

Die Blasmusik im Lippgarten stellt zugleich den verspäteten Auftakt in das 100. Jubiläumsjahr der Kolpingkapelle dar. Ein Höhepunkt zum 100. Geburtstag hätte an eben diesem Wochenende die Operngala werden sollen. Jahrhundertealte Arien für Hunderte am Marktplatz – das muss pandemiebedingt noch einige Hundert Tage warten. Doch die Kultur lebt auch im Lippgarten weiter.

Sollte es am Samstag regnen, stehen mit dem darauffolgenden Dienstag oder – bei erneut widrigen Bedingungen – Mittwoch zwei Ausweichtermine zur Verfügung (jeweils ab 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr). Der Eintritt ist frei, Spenden werden dankend entgegengenommen. (AZ)