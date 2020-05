10:59 Uhr

Mering: Brennender Motor verursacht hohen Schaden

In Mering bemerkt eine Frau ein Warnlicht in ihrem Auto. Kurz darauf raucht der Motor.

Während ihrer Fahrt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Königsbrunn und Mering bemerkte eine Frau am Montagmittag eine Warnleuchte in ihrem Auto. Da auch ihr Gaspedal nicht funktionierte, fuhr die 38-Jährige etwa 300 Meter vor der Einmündung zur B2 an den Fahrbahnrand. Nachdem die Frau erneut versucht hatte zu starten, begann der Motor zu rauchen.

Brennender Motor in Mering: Schaden beträgt 35 000 Euro

Die daraufhin verständigte Freiwillige Feuerwehr Mering löschte den Brand und sperrte die Straße für etwa zwei Stunden. Am Pkw entstand nach Angaben der Friedberger Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. (pos)

