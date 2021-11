Mering

Bürger wünschen sich mehr Behindertenparkplätze in Mering

Plus Ein Bürgerantrag stößt die Auseinandersetzung mit weiteren barrierefreien Parkmöglichkeiten im Zentrum an. Warum das in der Münchner Straße nicht so einfach ist.

Von Heike John

Wo sind in Mering weitere Parkplätze für Behinderte möglich und sinnvoll? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Bau - und Planungsausschuss außerhalb der geplanten Tagesordnung. Grund dafür war die Eingabe eines Meringer Bürgers, der die Schaffung von fünf Behindertenparkplätzen im Ortszentrum beantragt und auch konkrete Vorschläge mitgeliefert hatte.

