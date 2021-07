Mering

vor 17 Min.

Bürgermeister Florian Mayer schweigt

Plus Nach dem Wohnhausbrand in Mering will Bürgermeister Florian Mayer zur Vertretungssituation nicht äußern. SPD fordert Aussprache.

Von Eva Weizenegger

Unter sechs Augen klären will Bürgermeister Florian Mayer die Missverständnisse bei der Bürgermeistervertretung am Wochenende, als in Mering ein Wohnhaus niederbrannte und die Feuerwehr zwei Tote in den Trümmern fand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen