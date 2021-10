Das Bürgernetz Mering will ein Rollstuhlfahrrad anschaffen

Plus Anlässlich des eigenen Geburtstags und zum Marktjubiläum plant das Bürgernetz Mering, den Bürgern ein besonderes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen.

Wenn im kommenden Jahr das verschobene Jubiläum zum tausendjährigen Bestehen Merings gefeiert werden kann, dann will das Bürgernetz mit einer Fahrradrikscha zum Fest vorfahren. Dies jedenfalls kündigten die beiden Vorsitzenden Josef Gerner und Franz Sedlmeir ihren Mitgliedern bei der jüngsten Versammlung an. Schon lange hegte die Freiwilligenorganisation den Wunsch, ein Fahrrad zum Mitfahren für Mobilitätseingeschränkte anzuschaffen.