Das Heimatgefühl beflügelt den 93-jährigen Historiker Max Schelle

Plus Der 93-jährige Max Schelle macht sich für die Bewahrung von Merings Vergangenheit stark. Warum ihm der Begriff "Wittelsbacher Land" viel bedeutet.

Als Meringer interessiert man sich für Mering. So einfach lautet die Erklärung von Max Schelle, warum er im hohen Alter von 93 Jahren immer noch täglich am Schreibtisch sitzt und Fakten über seine Heimatgemeinde zusammenträgt. Das derzeit entstehende Heimatbuch zum tausendjährigen Jubiläum begleitet er mit Interesse und konnte mit seinem Wissensschatz einigen Autoren zuarbeiten. Gut drei Regalreihen mit Büchern und Ordnern über die Marktgemeinde füllen sein Arbeitszimmer. Und beinahe täglich kommt etwas hinzu, weil die Recherche zu Themen seiner Heimat ihn nicht loslässt.