Mering

06:00 Uhr

Das Meringer Freibad ist bereit für die Badefans

Plus Die Becken sind mit Wasser gefüllt, die Wiesen gemäht. Bald geht das Planschen los. Aber wegen der Pandemie herrschen Einschränkungen. Das gilt im Meringer Freibad.

Von Philipp Schröders

Vor ein paar Wochen war sich Bürgermeister Florian Mayer nicht sicher, ob es in diesem Jahr überhaupt möglich ist, das Meringer Freibad zu öffnen. Nun sind aber die Becken mit Wasser gefüllt und die Liegewiesen gemäht. Am Samstag, 12. Juni, geht der Betrieb auf dem Gelände an der Zettlerstraße wieder los.

