Mering

06:30 Uhr

Das Meringer Freibad öffnet am Samstag

Erwin Süßmeir (links) und Walter Senftleben legen letzte Hand an, um das Meringer Freibad auf die Eröffnung am Samstag, 12. Juni vorzubereiten.

Plus Das Freibad in Mering öffnet am Samstag seine Pforten. Wegen der Corona-Pandemie gibt es aber Auflagen. Welche Regelungen und Öffnungszeiten gelten.

Von Heike John und Philipp Schröders

Das Meringer Freibad hat ab Samstag wieder geöffnet. Angenehme 21 Grad Wassertemperatur laden die Besucher zum Schwimmvergnügen ein. Geöffnet ist täglich ab 10.45 Uhr, am Wochenende bereits ab 10 Uhr bis 19.30 Uhr. Am Freitag haben Erwin Süßmeir und Walter Senftleben letzte Hand angelegt, um alles für die Besucher bereit zu machen. "Ein letztes Mal haben wir mittags schon Feierabend", betonten sie mit einem Lachen, in dem die Vorfreude auf die Saison mitschwingt.

