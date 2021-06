Das Meringer Gemeindearchiv wird jetzt digitaler

Dieter Bordon ist gerade dabei, die Bestände des Meringer Archivs mit dem Computer zu erfassen. Dabei erlebt er immer wieder Überraschungen.

Versteckt im Meringer Bauhof, im Dachgeschoss der Fahrzeughalle, liegt das Gemeindearchiv. In den vergangenen Monaten fanden jedoch mehr Besucher als zuvor den Weg dorthin. Denn viele Autoren forschen derzeit intensiv für ihre Beiträge zur Ortschronik, die anlässlich des 1000-jährigen Bestehens der Marktgemeinde noch zum Ende dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Kompetente Ansprechpartner im Archiv zu haben, die gewünschte Unterlagen schnell finden, ist für die Autoren von unschätzbarem Wert. 2006 begann Kreisarchivpfleger Helmut Rischert die Dokumente aus Merings Geschichte zu ordnen, die lange im teilweise feuchten Keller des Rathauses ein stiefmütterliches Dasein fristeten. Die Nachfolge des verstorbenen Augsburger Diplomarchivars hat im November 2019 Dieter Bordon übernommen.

Und so wie Hilde Kolbeck an Rischerts Seite viele Jahre ehrenamtlich Schriftstücke sortierte, beschriftete, katalogisierte und archivierte, geht seit März 2020 Heidemarie Ziegler dem neuen Archivar zur Hand. Gemeinsam investieren die beiden Ruheständler jede Woche einen Großteil ihrer Zeit, um die Bestände übersichtlich einzuordnen. Ein ehrgeiziges Ziel von Dieter Bordon ist es zudem, das "Meringer Gedächtnis" weitestgehend zu digitalisieren. Alle Akten sollen nach Schlagwörtern erfasst und online im Computersystem abgelegt werden.

Dieter Bordon arbeitet im Gemeindearchiv Mering

Excel-Listen mit Querverweisen helfen, bei der Recherche zu einem bestimmten Thema die passenden Veröffentlichungen wie etwa Zeitungsartikel, persönliche Nachlässe oder Bilder zu finden. Alte Berichte sucht Dieter Bordon auch über das Internet und neu erscheinende werden gleich verschlagwortet und abgelegt. "Man muss schon am Ball bleiben", sagt der 79-Jährige. Vieles kann Dieter Bordon dank der Digitalisierung von zu Hause aus erledigen.

Zur Archivarbeit kam Bordon durch die Recherchen rund um sein Hobby, das Schreiben von Berichten und Chroniken für Vereine, da teilweise keine Chroniken vorlagen wie etwa bei den KK-Schützen und Böllerschützen. Daraus entstand die "Geschichte und Geschichten über die Böllerschützen", und zur Zeit in Arbeit "Geschichte und Geschichten Bestattungswesen in Mering", "Geschichte um die Friedhöfe in Mering" und eine Zusammenfassung über die Paar mit ihren Brücken, Bädern und Mühlen. Seit er vor über 50 Jahren von Maisach nach Mering kam, war er zunächst bei den KK-Schützen, die er von 1976 bis 1981 als Vorsitzender führte. Anschließend verwaltete er 32 Jahre lang beim Veteranenverein, in dem er Ehrenmitglied ist, die Kasse.

Teilweise sind die Texte und Bilder nur digital im Archiv abgelegt und liegen nicht in gedruckter Form vor. Vor seinem Ruhestand war Dieter Bordon technischer Beamter bei der Bundeswehr und stellte Lehrmittel für die Luftwaffe her. Mit seinem Beitrag über die Kriegerdenkmäler in Mering wirkt Bordon auch am 1000-Jahr-Buch mit. Und weil er weiß, dass die meisten Autorenbeiträge erheblich gekürzt werden mussten, bietet er den Autoren an, ihre Langfassung im digitalen Archiv abzulegen. "Es wäre ja schade um die viele Recherchearbeit, wenn Inhalte verloren gingen", findet er.

Das Werk von Franz Knittel umfasst viele Regalmeter im Archiv Mering

In Archiven anderer Art sammelte Heidemarie Ziegler berufliche Erfahrung. In ihrer Heimatstadt Magdeburg arbeitete sie nach der Wende in einem Dokumentationszentrum. 2009 zog die heute 65-Jährige nach Mering, wo ihr Sohn wohnt und war bis zur Rente in einem Archiv in Fürstenfeldbruck tätig, wo auch betriebliche Akten eingelagert waren. Unzählige Kartons mit Ordnern und Schriftstücken hat sie zusammen mit Bordon katalogisiert und eingeordnet.

Ob es sich um Akten, Broschüren oder Urkunden handelt, ist durch die Digitalisierung ebenso ersichtlich wie der genaue Lagerort. "Alles ist nach dem Einheitsaktenplan für die bayerische Gemeinden katalogisiert, nach dem sich alle Archive zu richten haben", erklärt Bordon. Das Archiv umfasst Amtsbücher als gebundene Akten, dazu eine Archivbibliothek mit Gesetzesbüchern, dem Meringer Anzeiger von 1911 bis 1974 und Bänden der Heimatforscher sowie in Kartons sortierte Dokumente.

Es gibt auch einige Jahrgänge der Friedberger Allgemeinen, die Johann Weber auf eigene Kosten binden ließ und dem Gemeindearchiv übergab. Viele Regalmeter umfasst allein das Werk von Franz Knittel, der im Laufe der Jahre sukzessive seine heimatkundlichen Schätze übermittelt, wie beispielsweise die von ihm erstellten Jahreschroniken sowie viele Karteikästen mit Sterbebildchen.

Immer wieder kommt Neues dazu, seien es Vereinsbroschüren und Festschriften oder auch Nachlässe und Sammlungen von Meringern. Hierfür ist Dieter Bordon besonders dankbar. Er appelliert an die Bürger, Schriftstücke und Fotos, die sie beim Aufräumen oder beim Ordnen des Nachlasses eines verstorbenen Verwandten finden, bei ihm abzugeben. "Immer wieder stößt man dabei auf wertvolle Unterlagen und Bilder. So reiht sich oft eins zum anderen."

Kontakt: Für das Meringer Gemeindearchiv gibt es keine Öffnungszeiten, vielmehr kann telefonisch ein Termin unter der Nummer 01575/2798281 vereinbart oder per E-Mail unter archiv@markt-mering.de Kontakt aufgenommen werden.