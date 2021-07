Mering

vor 47 Min.

Das Meringer Gymnasium verabschiedet seine ersten Abiturienten

Erleichterte Ausgelassenheit herrschte bei den 72 Meringer Absolventinnen und Absolventen, die nun ihr Abi in der Tasche haben.

Plus Mit großem Stolz, dem Eintrag in ein goldenes Buch und einem Schuhplattler werden die ersten Abiturienten des Meringer Gymnasiums verabschiedet. Zwei Schüler schaffen ihr Abi mit 1,0.

Von Heike John

Unter dem Motto "Die Schule war öfter dicht als wir" verabschiedeten sich 72 Meringer Gymnasiasten mit dem Abitur in der Tasche aus ihrer Schule. Die Anspielung auf die Pandemie prägte die Reden beim Festakt in der Eduard-Ettensberger-Halle. Ein noch größeres Thema war jedoch die herausragende Stellung als erste Abiturienten am Meringer Gymnasium und das Ende der Aufbauphase, das nun nach acht Jahren gefeiert werden kann.

