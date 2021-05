Mering

Das ist Florian Markter, der neue Pfarrer in Mering

Ab Oktober tritt Florian Markter die Nachfolge von Pfarrer Thomas Schwartz an und ist der neue katholische Pfarrer von St. Michael.

Plus Domvikar Florian Markter ist ab Oktober der neue Pfarrer in St. Michael. Warum ihm die Marktgemeinde sofort sympathisch war.

Von Heike John

Als Florian Markter zum Jahreswechsel die Übernahme der Pfarrei St. Michael in Nachfolge von Thomas Schwartz vorgeschlagen wurde, besuchte er die Marktgemeinde zunächst ganz privat. „Ich wollte mir in Ruhe ein erstes Bild machen“, erzählt der derzeitige Diözesanjugendpfarrer und Leiter des Bischöflichen Jugendamtes in Augsburg.

