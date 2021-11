Mering

Debatte um Mehrfamilienhäuser: Bauausschuss will keine Kompromisse eingehen

Plus Zu massiv, zu wenig Stellplätze: Die Meringer Gemeinderäte bieten Bauplanern bei ihren Anträgen Paroli. Die Debatte dreht sich um Mehrfamilienhäuser.

Von Heike John

Zum dritten Mal auf den Tisch bekam der Meringer Bau- und Planungsausschuss den Antrag eines Bauwerbers, der ein bestehendes, neu erbautes Mehrfamilienhaus im unbeplanten Innenbereich an der Lessingstraße mit einem Gaubenaufbau erweitern will. In seiner Julisitzung lehnte das Gremium ab mit der Begründung, das Gebäude füge sich damit nicht mehr in die Umgebung ein. Die beantragte Abweichung von der gemeindlichen Abstandsflächensatzung wurde somit nicht erteilt. Auch im Landratsamt hielt man das Bauvorhaben für nicht genehmigungsfähig.

