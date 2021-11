Debatte um Strafzinsen: Bürgermeister holt zum Rundumschlag aus

Plus Opposition, Altbürgermeister, zweiter Bürgermeister und die Presse: Bei der Stellungnahme zu den Strafzinsen des Meringer Bürgermeisters Florian Mayer kriegen alle ihr Fett weg.

Mering zahlt 4500 Euro Strafzinsen monatlich, weil rund 12 Millionen Euro auf den kommunalen Konten liegen. Dass sie dies durch die Berichterstattung unserer Redaktion erfahren mussten, hatte bei den Fraktionssprechern für scharfe Kritik gesorgt. Entsprechend spannungsgeladen startete die jüngste Sitzung. Die SPD verteilte einen Antrag auf Klärung im Rechnungsprüfungsausschuss. In seiner Stellungnahme holte Bürgermeister Florian Mayer zum Rundumschlag gegen seine Kritiker aus: von unserer Redaktion über die Fraktionen der UWG und der SPD im allgemeinen und im speziellen seinen Stellvertreter Stefan Hummel bis hin zu seinem Vorgänger, Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler.