Mering

vor 47 Min.

Der Biergarten am Badanger trotzt dem unbeständigen Wetter

Plus Am Meringer Badanger hoffen die Gäste und der Betreiber noch auf einige Wochen Biergartenvergnügen. Der Regen ist ein größerer Störfaktor als die Pandemievorgaben.

Von Heike John

Im Biergarten am Badanger in Mering sitzt man nicht wie sonst in Bayern üblich unterm Blätterdach der Kastanien, sondern auf der Wiese unter Apfelbäumen. In diesem Jahr könnte die Brotzeit bei Brezn und einer Halben sogar mit der Ernte der Früchte zusammenfallen, denn der Meringer Biergarten ist, anders als in den Vorjahren, noch bis zum 4. Oktober geöffnet.

