Mering

vor 18 Min.

Der Meringer Schlosserwirt öffnet wieder seine Gastronomie

Plus Die Familie Bader hat neben dem Hotelbetrieb viele neue Ideen für ihre Gastronomie. Am Montag, 23. August, geht es los.

Von Eva Weizenegger

Als vor fünf Jahren Max und Birgit Bader ihr Hotel- und Boardinghaus in Mering eröffneten, sorgte das schon für genügend Gesprächsthemen in der Marktgemeinde. "Ob sich sowas überhaupt rentiert in einem so kleinen Ort wie Mering" oder "Was ist denn ein Boardinghaus?", diese Sätze hörte das Ehepaar damals oft. Am Montag, 23. August, hat die Familie Bader eine neue Überraschung für die Meringerinnen und Meringer.

