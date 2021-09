Der erste Pkw-Turnier seit langem: In Mering rollen wieder die Autos

Plus Nach eineinhalb Jahren Veranstaltungspause richtet der Motorsportclub Mering wieder ein Pkw-Turnier aus. Die Jüngsten starten mit den Ältesten.

Eigentlich sollte am vorletzten Wochenende eine süddeutsche Meisterschaft im Pkw-Turniersport vom MC Mering durchgeführt werden. Die Vorplanungen liefen und der Volksfestplatz in Friedberg war für die Veranstaltung bereits reserviert. Nachdem aber heuer aufgrund der Pandemieeinschränkungen keine Qualifikationsläufe stattfinden konnten, musste die Meisterschaft schweren Herzens wie auch schon im Vorjahr erneut abgesagt werden.