Deswegen erhält die Meringer Buchhandlung Platzbecker einen Preis

Die Buchhandlung Platzbecker war auch in Corona-Zeiten in der Leseförderung engagiert. Dafür gibt es jetzt eine Auszeichnung.

Wenn in Mering eine Veranstaltung wie Weltkindertag, Kultur- und Einkaufsnacht oder Marktsonntag stattfindet, dann ist auch immer die Buchhandlung Platzbecker mit Aktionen mit von der Partie. Einen besonderen Einsatz zeigen Heike Finger und ihr Team jedoch jedes Jahr zum Welttag des Buches. Für ihr herausragendes Engagement zur Leseförderung wurde die Buchhandlung Platzbecker nun mit dem Gütesiegel "Partner der Schulen" für die Leseförderung 2021/2022 ausgezeichnet.

Selbst in den verhaltenen Corona-Zeiten steckte Heike Finger nicht den Kopf in den Sand. Zum diesjährigen Welttag des Buches, zu dem die Meringer Buchhandlung sonst traditionell viele Schulklassen in die Verkaufsräume einlädt, ging sie pandemiebedingt neue Wege. Weil die Klassen nicht in die Buchhandlung kommen konnten, kam die Buchhandlung zu den Schülerinnen und Schülern. Ein Film wurde gedreht, in dem Kinder und Jugendliche Wissenswertes über die Preisbindung und das Bestellsystem des Buchhandels erfuhren, einen virtuellen Rundgang entlang der Bücherregale machen konnten und auch einzelne Bücher vorgestellt wurden.

Zusätzlich zum Gütesiegel erhält die Buchhandlung aus Mering eine besondere Anerkennung

Auf diese Weise erreichte Heike Finger trotz Corona-Beschränkungen rund 25 Schulklassen. "Mit Ihrer Bewerbung haben Sie einen starken Eindruck hinterlassen", hieß es im Antwortschreiben des Kultusministeriums, das zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels das jährliche Gütesiegel vergibt. "Die Vielgestaltigkeit, die Originalität und der Arbeitsaufwand Ihrer Aktionen erreichen nicht nur viele Kinder, sondern sie erfüllen auch das wichtige Prinzip der Nachhaltigkeit. Ihre Programmarbeit kann in jeglicher Hinsicht als vorbildlich bezeichnet werden", so begründete die Jury die Auszeichnung. Zur angemessenen Würdigung des außergewöhnlichen Engagements wurde der Buchhandlung Platzbecker ergänzend zur Verleihung des Gütesiegels zudem noch eine besondere Anerkennung ausgesprochen.

"Wir sind sehr stolz, zum wiederholten Male das Gütesiegel erhalten zu haben, denn wir sind ja im Prinzip nur eine kleine ländliche Buchhandlung", betont Heike Finger. Ganz besonders freue man sich auch über die zusätzliche Ehrung. "Ein großes dickes Dankeschön geht hier auch an alle Schulen und Lehrer, die uns durch die Teilnahme an Aktionen wie 'Welttag des Buches' oder Einladungen als Jury für Lesewettbewerbe diese Auszeichnung ermöglicht haben."