Die 1000 Lieblingsorte in Mering sucht die UWG zum Jubiläumsjahr

Die Feierlichkeiten zum tausendjährigen Bestehen des Marktes Mering sind wegen Corona größtenteils verschoben. Eine besondere Mitmachaktion will den Anlass dennoch würdigen.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat sich eine Mitmachaktion zum Jubiläumsjahr in Mering ausgedacht. Sie ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Plätze in Mering, die für sie eine besondere Bedeutung haben, in Form von Fotos, Bildern und/oder Videos vorzustellen.

Jubiläumsjahr in Mering: Bilder und Videos von Lieblingsorten

Das könne jede Stelle sein, die im Gebiet der Marktgemeinde mit den Ortsteilen Meringerzell, Reifersbrunn und Baierberg liegt. Laut der Veranstalter dürfen es auch alte Fotos von Lieblingsorten sein, die es so nicht mehr gibt, oder Bilder von einem Lieblingsort in Mering, wie man ihn sich für die Zukunft erträumt.

Auf der vereinseigenen Homepage der UWG wurden dazu ein Formular und eine eigene Seite eingerichtet, um die Beiträge einreichen und ansehen zu können. Die einzelnen Lieblingsorte werden zusätzlich als Pin auf einer Karte angezeigt, der mit dem jeweiligen Beitrag verlinkt ist.

Es sind auf der Seite bereits einige Beispiele von UWG-Mitgliedern zu sehen, an denen man sich orientieren kann. Und so funktioniert die Teilnahme: 1. Lieblingsort in Mering auswählen, 2. Foto/Video/Zeichnung davon machen, 3. Formular auf der Homepage der UWG ausfüllen und Beitrag hochladen.

1000 Lieblingsorten in Mering sollen gesammelt werden

Die UWG bittet die Teilnehmenden, einen Namen oder anonym einen Spitznamen anzugeben und sich einen Titel für ihren Lieblingsort auszudenken. Außerdem sollen sie eine Beschreibung formulieren, warum es der eigene Lieblingsort ist, sowie eine möglichst genaue Ortsangabe. Diese ist wichtig, damit die Beiträge auf der Karte verortet werden können. Wem die Auswahl schwerfällt, der dürfe auch mehrere Lieblingsorte einsenden. Gemeinsame Beiträge von Freundesgruppen, Familien oder Schulklassen sind ebenfalls zulässig.

Die hochzuladende Bilddatei kann ein digitales bzw. eingescanntes Foto, oder auch eine (Kinder-)Zeichnung, ein Amateur-Handyvideo bis hin zur (semi-)professionellen Film- und Fotoaufnahme sein. Die UWG behält sich jedoch vor, unangemessene Beiträge nicht zu veröffentlichen. Sie weist zudem darauf hin, dass aus Datenschutzgründen darauf zu achten sei, dass auf den Fotos keine Personen zu sehen sind, die mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden sind. Bei Kindern werde das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt.

Ziel der UWG ist es, insgesamt 1000 Lieblingsorte zu sammeln und am Ende eine Auswahl der eingesendeten Beiträge im Rahmen der Feierlichkeiten zum tausendjährigen Bestehen Merings zu präsentieren. Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Beteiligung. (AZ)

