Die Ambérieustraße ist wieder frei, die Verkehrssituation entschärft

Plus Viele Jahre ist geplant worden. Nun ist die Umgestaltung des Verkehrsraums im Schulzentrum abgeschlossen. Die Verantwortlichen sprechen von einer guten Lösung.

Die Ambérieustraße beim Meringer Schulzentrum ist in den vergangenen Monaten vollkommen neu gestaltet worden. Ursprünglich bestand sie aus einem ausgedehnten Asphaltband und hatte rechts und links lediglich einen kleinen Gehweg. Nun gibt es einen breiten Rad- und Gehweg, eine Hol- und Bringzone und eine Einbahnregelung, damit der Bus nur noch in eine Richtung unterwegs ist. Alles soll der Sicherheit der Kinder im Schulzentrum dienen. Zudem ist beim Ausbau auf Barrierefreiheit geachtet worden.