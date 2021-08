Die Kneipp-Anlage im Meringer Lippgarten ist eröffnet

Die Kneipp-Anlage im Meringer Lippgarten ist renoviert und kann nun benutzt werden. Dieses Programm wird dort angeboten.

Weil im Ferienmonat August an Kursangeboten nicht viel läuft, hatte die Meringer Seniorenbeauftragte Christine Maier eine Idee, die durch den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp noch befeuert wurde. Das alte Kneippbecken im Lippgarten wurde renoviert und steht von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 11 Uhr und von 17 bis 18 Uhr allen Kneipp-Freunden offen.

Mit einer kleinen Feier wurde das Wassertretbecken jetzt seiner Bestimmung übergeben. Dazu hat Christine Maier ein Programm zur Gesundheitsprävention organisiert. So gibt es „QiGong“ mit Ludwig Kneissl, viermal mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr, „Seniorengymnastik am Stuhl“ mit Susi Hartmann, am 18. und 25. August von 17 bis 18 Uhr und „Seniorenyoga“ mit Natascha Schelle, viermal donnerstags von 14 bis 15 Uhr.

Fünf-Säulenprogramm von Sebastian Kneipp wird in Mering erläutert

An den vier August-Freitagen erläutert Christine Maier selbst das Fünf-Säulenprogramm von Sebastian Kneipp. Der Besuch aller Programmpunkte ist nur nach Voranmeldung möglich. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben.

Kontakt Christine Maier, Telefon 08233/7799537 oder per E-Mail an seniorenbeauftragte@markt-mering.de