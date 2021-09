Mering

vor 18 Min.

Die Meringer Firma Doll+Leiber bereitet Transportunternehmen digital den Weg

Plus Seit 25 Jahren bietet der IT-Dienstleister Doll+Leiber Software für den Logistikbereich an. Was das Erfolgsrezept des Meringer Unternehmens ist.

Von Sabine Roth

Vor 25 Jahren haben sich der Wirtschaftsingenieur Thomas Leiber und der Verkehrsfachwirt Albert Doll zusammengetan, um ihre Geschäftsidee zu verwirklichen. Mit Erfolg: Die IT-Dienstleister aus Mering stellen mit ihrer Software für Transportunternehmen und Speditionen spezifische Tools bereit, die die Firmen im termingetriebenen Logistikgeschäft unterstützen. Inzwischen werden ihre Softwarelösungen international eingesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen