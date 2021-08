Die Meringer Kolpingkapelle muss ihren Festakt verschieben

Plus Die Orchester sind ein musikalisches Aushängeschild für Mering. Jedoch kann in diesem Jahr nicht richtig gefeiert werden. Worauf die Musiker hoffen.

Im Juni 2019 konnte die Kolpingfamilie ihr hundertjähriges Bestehen noch ohne Beeinträchtigungen durch das Virus feiern. Die Planungen zum diesjährigen hundertsten Geburtstag ihrer „Tochter“, der Kolpingkapelle, wurden von Corona jedoch ordentlich durcheinandergewirbelt. Die Festschrift zum Jubiläum ist druckfertig, die Musiker stehen in den Startlöchern, doch die gesamte Terminplanung ist hinfällig.