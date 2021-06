Die Meringer Pfarrkirche leuchtet rot

Die Meringer Pfarrkirche wird am Dienstag wieder ganz in rotes Licht gehüllt. Was hinter der Aktion steckt, verrät Vincent Speck vom Partyverleih Augsburg.

Im Rahmen der „Night of Lights 2021“ bietet die Pfarrei Sankt Michael Mering zusammen Vincent Speck vom Partyverleih Augsburg am Dienstag, 22. Juni, ab 20 Uhr die Möglichkeit, im Freien vor der Kirche St. Michael und per Livestream Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten hören und sehen zu können.

Kirchenmusiker Christian M. Schwarz hat dafür ein Programm zusammengestellt, das Raum für die unterschiedlichsten Emotionen und Empfindungen schafft. Es erklingen unter anderem Werke von Cavazzoni, de Negri, Zipoli, Druckenmüller und Mendelssohn-Bartholdy. Ab 19.45 Uhr beginnt der Livestream über Youtube auf dem Kanal Pfarrei St. Michael. Um 20 Uhr findet dann das Orgelkonzert von Kirchenmusiker Christian Schwarz statt. Es wird auch nach außen vor der Kirche übertragen. "Ich habe ihn in das Programm mit eingebaut, da er ja selber Musiker und Künstler ist. Also passt das Konzert genau ins Motto", sagt Vincent Speck. Ab 20.30 Uhr spricht Pfarrer Thomas Schwartz zum Lockdown in Verbindung mit Kirche und den Veranstaltungen im Stream.

"Alarm Stufe rot": Mering ist beim Protesttag dabei

Anschließend sind Live-Bilder vom Aufbau der "Night of Light" zu sehen. Die Kirche wird dann komplett in Rot "gehüllt" werden. Das Ende des Livestreams ist für etwa 21 Uhr geplant. "Direkt danach beginnen wir mit dem Einleuchten der Kirche in Rot und es wird außen Elektromusik als Hintergrundmusik geben", sagt Speck. Das Ende der Veranstaltung ist für 22.30 Uhr geplant. "Falls es extrem regnet, kann es im Programmablauf kurzfristige Änderungen geben", sagt Speck.

Er organisierte auch dieses Jahr wieder die Meringer Aktion, die sich am deutschlandweiten Protesttag der Veranstaltungswirtschaft "Alarm Stufe rot" beteiligt. Nach der "Night of Light 2020", will die Branche erneut ein Zeichen der Solidarität für alle betroffenen Event- und Kulturschaffenden setzen. Speck freut sich über die Unterstützung des Streamteams mit Jörn Heller, Michael Sepp, Florian Schallermeir, Daniel Dambacher, Jakob Speck, Johannes Gottwald sowie von Pfarrer Schwartz und Mesner Oliver Kosel. Fotografisch begleitet wird die Aktion von Ralf Hermle. (sev)