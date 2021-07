Mering

Die Parksituation ist in Mering ein Dauerbrenner

Plus Parkplätze sind in Mering heiß begehrt. Vor allem Pendler nutzen die Möglichkeit, ihre Parktickets digital zu bezahlen. So einfach funktioniert die App.

Von Heike John

Pendler, die am Meringer Bahnhof ihr Auto parken, haben eine bequeme Möglichkeit, ihren Parkschein zu lösen. Denn seit drei Jahren gibt es dort bereits das Smartphone-Parken und in Spitzenzeiten nutzen bis zu 50 Prozent der Autofahrer dazu die Parkster-App. Im Durchschnitt sind es 40 Prozent. Diese gute Akzeptanz war für den Anbieter des digitalen Parkens kürzlich Anlass, Mering als „Handy-Parken Top-Stadt 2021“ auszuzeichnen.

