Die dritte Bank am Meringer Bankerlweg ist ein Familienprojekt

Plus Die Meringer Unternehmerinnen machen es vor. Mit Bianca Franke hat nun die dritte Inhaberin eine Themenbank vor ihrem Geschäft aufgestellt.

Als Maria Bösl, vom gleichnamigen Haushaltwarengeschäft, ihre Idee vom Bankerlweg für Mering vorschlug, stand für die Jungunternehmerin Bianca Franke gleich fest: "Da mache ich auch mit." Ihr 14-jähriger Sohn Louis schreinerte zusammen mit seinem Opa Hans Bernhard die Bank, und seine Oma Helga häkelte die blauen "Schlafmützchen".