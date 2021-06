Diebstahl: Plötzlich ist das Mofa-Kennzeichen weg

Ein Unbekannter stiehlt am Montag das Kennzeichen eines Mofas. Das Gefährt ist an der Meringer Realschule geparkt. Die Polizei ermittelt .

An der Realschule in Mering wurde am Montag das Versicherungskennzeichen eines Mofas gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, stand das Fahrzeug zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz der Schule. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

