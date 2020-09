vor 57 Min.

Mering Digital startet jetzt als Verein durch

In dem neuen Verein Mering Digital wollen sich 21 Mitglieder engagieren. Das will der Verein erreichen.

Von Lothar Haupt

Die digitale Information und Kommunikation in Mering fördern und verbessern will der neu gegründete Verein Mering Digital. Am Sonntagabend war die Gründungsversammlung. An die Vereinsspitze wurde Lothar Haupt gewählt, den viele bereits als Vorsitzenden des Oldtimer und Motorradclubs Mering (OMC) kennen.

Bild: Ralf Hermle, Photokunst Hermle

Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Bürgermeister Florian Mayer eröffneten mit ihren Grußworten die Gründungsversammlung von Mering Digital in der Mehrzweckhalle. Nach der Verlesung der Satzung meldeten sich insgesamt 21 Personen, Vereine und Gewerbetreibende als Mitglieder an, darunter auch der Markt Mering. Die Marktgemeinde will neben vielen Meringer Bürgern, Vereinen und Gewerbebetrieben ein Teil der digitalen Zukunft sein.

Das sind die neuen Mitglieder im Vorstand von Mering Digital

Die Liste der Ideen wächst mit jeder Gesprächsrunde. Mit der Umsetzung wurden in den durch Peter Tomaschko geleiteten Wahlen Lothar Haupt und Alexander Graf als 1. und 2. Vorsitzender betraut. Kassenwart Markus David und Schriftführer Gerhard Zeitler stehen den beiden im engeren Vorstandsgremium zur Seite. Für die Betreuung der programmiertechnischen Themen wurde als Entwicklungsmanager Florian Krüger besetzt. Die Bereiche Grafik und Presse werden von Thomas Benseler als Öffentlichkeitsmanager betreut. Wolfgang Bachmeir und Gerhard Zeitler unterstützen als fachgebietsfreie Beisitzer den Vorstand. Lothar Haupt ist zusätzlich als Redaktionsmanager für inhaltliche Themen betraut.

Durch die Besetzung der Posten setzt sich allerdings noch kein Thema von alleine um. Die nun bereits eingetragenen Mitglieder wollen sich entsprechend ihren fachlichen Schwerpunkten einbringen – weitere Mithilfe in allen Bereichen wird aber weiterhin benötigt. (AZ)

Als Kontaktmöglichkeit steht die Internetseite des Vereins unter www.mering-digital.de zur Verfügung.

