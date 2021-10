Mering

vor 32 Min.

Diskussion im Bauausschuss: Soll Meringerzell ländlich bleiben?

Plus Im Zuge eines Bauvorhabens entbrennt eine Diskussion über das Nebeneinander von Landwirtschaft und Neubauprojekten. Die Haltung des Bauausschusses ist eindeutig.

Von Heike John

Wie sieht die Zukunft von Meringerzell aus? Kann der Meringer Ortsteil auf Dauer ein idyllisches Kirchdorf mit landwirtschaftlicher Prägung bleiben oder geht die Entwicklung in eine ganz andere Richtung? Dieser Grundsatzfrage musste sich der Bau- und Planungsausschuss unvermutet aufgrund eines Bauvorhabens am Ortsrand stellen. Dort am Spielberg sollen ein leer stehendes Wohnhaus abgebrochen und zwei Doppelhäuser mit insgesamt vier Doppelhaushälften errichtet werden.

