Ein Leichtverletzter nach Unfall in Mering

Verkehrsbedingt muss ein Autofahrer in Mering bremsen. Sein Hintermann bemerkt das nicht rechtzeitig und fährt ihm auf.

An der Kreuzung von B2 und Augsburger Straße sind in Mering zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 57-jähriger Kleintransporter gegen 7.30 Uhr von der B2 in die Augsburger Straße. Vor ihm fuhr ein Opel-Fahrer, der wegen des Verkehrs bremsen musste. Der 57-Jährige fuhr in das Heck des Autos, dabei wurde dessen Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Praxisclinic in Mering. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 1000 Euro. (AZ)