Mering

vor 18 Min.

Ein Stelzenmädchen beschert seinem Künstler den Meringer Kunstpreis

Plus Matthias Rodach aus Dießen ist der Gewinner des Meringer Kunstpreises zum tausendjährigen Bestehen der Marktgemeinde. Welche Botschaft er vermitteln will.

Von Heike John

Spannend war es für die kleine Gruppe an geladenen Gästen, als die preisgekrönte Skulptur zum tausendjährigen Marktjubiläum in der Meringer Raiffeisenbank enthüllt wurde. Noch ist es nur der Gipsabguss der endgültigen Bronzefigur, die noch im Laufe des Novembers am Badanger aufgestellt werden soll. Matthias Rodach, ein in Dießen am Ammersee lebender Steinbildhauer, konnte die fünfköpfige Jury mit seiner Idee für ein bleibendes Andenken an das Meringer Jubiläum überzeugen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen