Mering: Elektroherd setzt Polyesterdecke in Brand

Zum Glück löste der Rauchmelder in einer Wohnung an der Meringer Hartwaldstraße rechtzeitig Alarm aus.

Zu einem Brand kam es am Mittwochnachmittag in der Hartwaldstraße in Mering. Wie die Polizei berichtet, lag eine Polyesterdecke auf dem Elektroherd, welcher im Vorbeigehen unbemerkt eingeschaltet wurde. Durch die heißen Herdplatten fing die Decke Feuer. Ein Rauchmelder löste aus und der Brand konnte von einer Anwohnerin selbst gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. (AZ)