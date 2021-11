Mering

vor 17 Min.

Erste Kunden in Mering freuen sich über fair gehandeltes Sortiment

Plus Vor der Eröffnung sammeln sich schon die ersten Menschen vor dem Meringer Weltladen. Dieser plant für die Vorweihnachtszeit erste Veranstaltungen.

Von Heike John

Schon vor der offiziellen Eröffnung warteten gestern gespannte Kunden im Innenhof vor dem Meringer Weltladen. Hinter der Tür erwartete sie ein kleines Paradies an fair gehandelter Ware, das vom Ehrenamtlichenteam in den ansprechend dekorierten Räumlichkeiten angeboten wird. Weihnachtliches wie der Dattel-Trüffel-Adventskalender, Wärmendes wie Wollmützen und Handschuhe, Wohltuendes wie Teespezialitäten sowie eine Vielzahl an Geschenkartikeln gehören zum umfangreichen Sortiment.

