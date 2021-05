Mering

20.05.2021

Erstes Jahr im Ausnahmezustand für Merings Bürgermeister Florian Mayer

Plus Kinderbetreuung, zahlreiche Sanierungsfälle, eine klamme Gemeindekasse - das sind die Herausforderungen für Merings Bürgermeister. Wie hat er sich bisher geschlagen?

Von Gönül Frey

Das öffentliche Leben lahm gelegt durch Corona und eine desaströse Haushaltslage, die kaum noch Spielraum ließ - in dieser Situation trat Florian Mayer im Mai 2020 als neuer Bürgermeister der Marktgemeinde an. Verantwortlich war er von da an nicht nur für die Geschicke Merings, sondern auch für die insgesamt rund 170 Mitarbeiter in der Verwaltungsgemeinschaft und der Kommune. Ein Jahr später ist die Pandemie noch immer nicht ausgestanden, in Mering ist dennoch einiges voran gegangen.

