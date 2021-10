Mering

27.10.2021

Experiment: Kann Mering plastikfrei?

Plus In Mering startet ein großes Nachhaltigkeits-Experiment. Einen Monat lang sollen Menschen möglichst wenig Plastik verbrauchen. Das Ergebnis ist im Fernsehen zu sehen.

Von Gönül Frey

Was wäre, wenn die Fußballer des SV Mering aufs Duschgel aus Plastikflaschen verzichten, die Familien auf den Joghurt im Becher und der Metzger auf die Kunststoffschalen an der Mittagstheke? Das wird mit einem großen Pilotprojekt in Mering ausprobiert. Einen Monat lang kann jeder, der möchte, mitmachen und versuchen, möglichst wenig Plastikmüll zu produzieren. Los geht es am Samstag, 30. Oktober, ab 10 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung mit Moderatorin Melitta Varlam am Meringer Marktplatz.

