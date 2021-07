Fälle von Vandalismus häufen sich in Mering

Plus Die neue Basketballanlage wird deswegen unter Videoüberwachung gestellt. Vor allem das Sportgelände war in den letzten Monaten betroffen.

Eine herausgerissene Tür am Kassenhäuschen, eine durchgeschlagene Spielerkabine, Glasscherben und Reste eines Lagerfeuers auf der Tribüne sind nur einige der Vorfälle an der Meringer Schulsportanlage. Sportvereinsvorsitzender Georg Resch ist sehr ärgerlich, dass er immer wieder unnötig viel Zeit damit verbringt, die festgestellten Beschädigungen der Gemeinde und der Polizei melden zu müssen.