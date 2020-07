12:00 Uhr

Mering: Fahrer stiehlt Lebensmittel aus eigenem Lkw

Ein 35-Jähriger beliefert einen Meringer Supermarkt mit Lebensmitteln. Das Konzept des Lieferns hat er dabei wohl nicht ganz verstanden.

Ware von seiner eigenen Ladung stahl ein Lkw-Fahrer am Mittwochnacht in Mering. Der 35-Jährige belieferte einen Supermarkt in der Holzgartenstraße. Ein 39-Jähriger konnte beobachten, wie er Waren von einer Palette in sein Führerhaus brachte und informierte das zuständige Logistikunternehmen.

Diebstahl in Mering: Lebensmittel als Diebesgut

Dieses wiederum rief die Polizei, die die gestohlenen Lebensmittel im Führerhaus des Lkw vorfand. Nach Angaben der Friedberger Polizei bewegte sich der Wert der Lebensmittel im mittleren einstelligen Bereich. Sie ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den Lkw-Fahrer. (pos)

