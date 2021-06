Filmtage: Großes Kino am Meringer Gymnasium

Endlich wieder Kinoluft schnuppern können die Besucher der Meringer Filmtage. Schüler der elften Klasse am Meringer Gymnasium haben ein besonderes Projekt gestemmt.

Anfang Juli wollen sie in der Aula des Meringer Gymnasiums unter dem Titel "Filmkult-Mering" "Zeitkritisches Kino" zeigen. Eine Auswahl aktueller zeit- und sozialkritischer Filme werden vom 9. bis 11. Juli in der Aula des Gymnasiums Mering vorgeführt.

Seit Herbst hat die Projektgruppe trotz erschwerter Bedingungen in der Pandemie das Kinoprogramm ausgearbeitet, in der Hoffnung, dass nicht nur Corona und Impfungen das politische Denken der Menschen im Sommer 2021 besetzt.

Das bietet das Kinoprogramm unter dem Titel "Filmkult-Mering"

Den Schwerpunkt legen sie dabei auf Filme über unterdrückende Regime, das Leben in diesen, die Flucht einzelner Menschen und das Leben danach für die Opfer von einst. Es ist den Schülerinnen und Schülern ein Anliegen, mit den Filmen zum tiefen Nachdenken anzuregen. Im Rahmen ihres Praxisseminars gründeten die Elftklässler eine Schülerfirma, entwickelten zum Projekt eine Homepage und lernten gleichzeitig, was es heißt, als Firma wirtschaftlich arbeiten zu müssen. Lehrerin Stephanie Uhr, die das Projekt betreut, erklärt, wie schwierig es war, die Filmtage auf die Beine zu stellen: "Lange Zeit war nicht klar, ob wir die Filmtage öffentlich auch umsetzen können, da die Corona-Pandemie zunächst Filmaufführungen mit Publikum unmöglich machte."

Eine Klasse protestiert (von links): Eric (Jonas Dassler), Theo (Leonard Scheicher), Lena (Lena Klenke), Paul (Isaiah Michalski) und Kurt (Tom Gramenz) in dem Film "Das schweigenden Klassenzimmer" mit ihren Mitschülern gegen das Regime der DDR. Foto: Julia Terjung/Studio Canal

Auftakt macht am Freitag, 9. Juli, ab 19 Uhr der Film "Das schweigende Klassenzimmer". Am Samstag, 10. Juli, sind zwei Filme zu sehen. Um 14 Uhr "Gundermann" und ab 19 Uhr "Ballon". Den Abschluss bildet am Sonntag, 11. Juli, um 11 Uhr der Film "Das Zelig". Er wird zum ersten Mal live gezeigt. Im Anschluss an die Vorführungen (mit Ausnahme des Films Gundermann) findet ein Werkstattgespräch mit Zeitzeugen oder Filmschaffenden statt. Die Oberstufenschüler heben hervor, dass am 11. Juli, die im Film zu sehenden Verwandten von Holocaust-Überlebenden über deren Schicksal und das heutige Leben in Deutschland berichten.

Meringer Filmtage: Besucher zahlen einen symbolischen Eintrittspreis

Für einen symbolischen Preis in Höhe von 3 Euro sind die Karten am Tag der Vorstellung erhältlich. Die Kasse öffnet 1,5 Stunden vor Filmbeginn. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf verwenden die Schüler, um die Kosten für Filmlizenzen zu decken und "Filmkult-Mering" im nächsten Jahr als Wahlfach anderen Schülern zu übergeben. Zum anderen spenden wir einen Teil des Gewinns an das Projekt "Hakuna Matata" von Margit Straka, deren Verein in Kenia eine Schule aufbaute und nun betreibt.

Ebenso können Tickets online unter www.filmkultmering.wixsite.com reserviert werden. Es gelten die Hygieneregeln. Diese werden vor Ort ausgehängt und auf der Homepage veröffentlicht. Zudem werden zu den Vorstellungen regionale und fair gehandelte Snacks, Getränke und Eis angeboten. Als weitere Besonderheit wird gegen einen Aufpreis von 2 Euro während der Filmvorführungen eine Betreuung für Kinder ab drei Jahren angeboten. (AZ)