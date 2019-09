10:35 Uhr

Mering: Frau fährt in Zaun und muss ins Krankenhaus

Mit Verletzungen musste eine Frau ins Friedberger Krankenhaus, nachdem sie in Mering mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen war.

Eine 48-Jährige ist mit ihrem Opel in Mering von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge verletzt. Sie fuhr am Sonntag mit ihrem Auto die Reifersbrunner Straße entlang. Aus Unachtsamkeit geriet sie laut Polizei mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und touchierte neben dem Randstein auch das Zaunfundament eines Anliegers.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in das Krankenhaus Friedberg gebracht. Da an ihrem Opel drei Reifen beschädigt waren, musste der Wagen abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von 2000 Euro. (tril)

