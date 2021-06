Mering

Freudentänzchen für das Meringer Fairtrade-Town-Siegel

Mering ist jetzt Fairtrade-Town. Zur Überreichung des Siegels gab es ein Freudentänzchen, das per Video festgehalten wurde.

Plus Die Initiatoren und aktiven Mitwirkenden nehmen die Urkunde entgegen. Statt einer offiziellen Übergabe in Mering gab es jedoch einen Videodreh.

Von Edigna Menhard

"Let's twist again" - auf diesen Song tanzten am Sonntag die Mitglieder des Bündnisses für Nachhaltigkeit Mering und die Steuerungsgruppe Fairtrade Town. Die heißen Temperaturen und die pralle Sonne konnten sie nicht abhalten, mitten im Lippgarten einen flotten Twist unter Anleitung von Micon Kreft hinzulegen. Es gab schließlich auch einen guten Grund zu feiern: die Verleihung des Fairtrade-Town-Siegels. Die engagierten Mitwirkenden, von denen jeder ein graues T-Shirt mit der Aufschrift "Du hast mir den Kopf FAIRTRADE" trug, waren sichtlich zusammengeschweißt in den Bemühungen, Mering zu einer Kommune zu machen, die den fairen Handel fördert.

