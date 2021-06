Nach Unfallflucht ermittelt die Polizei

Geparktes Auto in Mering und Metallzaun in Friedberg beschädigt - Verursacher suchen das Weite.

Die Friedberger Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht. In der Zeit von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr, wurde ein am Adalbert-Stifter-Ring in Mering abgestellter VW durch einen unbekannten Täter beschädigt. An der rechten Fahrzeugseite war eine massive Delle auf Höhe der Zierleiste, außerdem waren mehrere Streifschäden sowie grüner Farbabrieb erkennbar. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern.

Lkw-Fahrer beschädigt Metallzaun in Friedberg

Durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher wurde am Freitag im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 10 Uhr in Friedberg an der Dominikus-Ringeisen-Straße ein Metallzaun beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Wenden durch den Führer eines Lkw verursacht, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise auf die Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)