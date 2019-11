11:53 Uhr

Mering/Friedberg: Wieder geben sich Betrüger als Polizisten aus

Schon wieder meldet die Polizei, dass sich Betrüger als Beamte ausgeben, um Senioren Bargeld und Wertsachen abzunehmen.

Die Betrugsserie im Landkreis geht offenbar weiter. Auch am Donnerstagabend riefen Unbekannte Senioren in Mering und Friedberg an, um sich durch Betrug an ihnen zu bereichern. Wie die Polizei schildert, gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und täuschten Ermittlungen vor.

Falsche Polizisten: betrügerische Anrufe in Mering und Friedberg

Im weiteren Verlauf wurde versucht, die angerufen Personen zur Herausgabe von Bargeld und Sachwerten zu bewegen. In den vorliegenden Fällen ist laut Polizei kein Schaden entstanden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und verweist darauf, dass die telefonischen Aufforderungen zur Herausgabe von Bargeld niemals Gegenstand von echten Polizeiermittlungen sind.

Die Polizei bittet, sich generell niemals auf derartige Anrufe einzulassen. Zudem wird empfohlen, gefährdete Personen im Bekannten- und Verwandtenkreis für diese Betrugsmasche zu sensibilisieren.

Zahlreiche Betrugsanrufe rund um Friedberg in den vergangenen Tagen

Schon zu Beginn der Woche gingen zahlreiche betrügerische Anrufe bei Menschen rund um Friedberg ein. Allein am Montag meldeten 15 Bürger derartige Vorfälle bei der Polizei. (FA)

