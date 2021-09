Fußgänger bei Autounfall in Mering leicht verletzt

Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen Fußgänger. Dieser stürzt und erleidet leichte Verletzungen.

Leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Autounfall in Mering. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 82-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße nach links in die Luitpoldstraße einbiegen. Dabei übersah er den auf der Luitpoldstraße querenden Fußgänger. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger leicht. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)