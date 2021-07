Mering

12:19 Uhr

Ganz großes Kino am Gymnasium Mering

Plus Schüler des Gymnasiums Mering zeigen zeit- und sozialkritische Filme und sprechen auch mit Zeitzeugen des Holocaust und deren Nachfahren. Es gibt sogar eine Filmpremiere.

Von Heike John

"Wie können wir als nachfolgende Generationen Vorurteile gegen Juden verhindern?" Diese Frage richtete die Meringer Gymnasiastin Anna an das etwa gleichaltrige jüdische Mädchen, das bei den Meringer Filmtagen als Enkelin eines Holocaust-Überlebenden zusammen mit seiner Mutter zu Gast war. Für drei Tage zog Kinoatmosphäre in die Aula des Gymnasiums und die 15 Elftklässler des Projektseminars "Filmkult-Mering" präsentierten sich als Kinomacher mit hohem Anspruch, auch was die anschließenden Werkstattgespräche betraf.

