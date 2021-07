Glasfasernetz: Gute Nachrichten für Mering

Die Zitterpartie in Mering hat ein Ende. Zunächst sah es nicht so aus, als ob sich genügend Meringer für einen Glasfaseranschluss melden.

Im Marktgemeinderat hatte Bürgermeister Florian Mayer gute Nachrichten im Gepäck: "Ich freue mich sehr, dass die Bayernwerke jetzt in das Glasfasernetz investieren wollen." Am Dienstag sei nun die Mitteilung der Bayernwerke gekommen, dass sie Mering mit einem Glasfasernetz ausbauen wollen. "Wer also jetzt noch bei der Vorvermarktung mitmachen will, der hat noch bis zum 15. Juli Zeit. Danach kostet der Anschluss etwas", so Mayer. Mering sei die bislang größte Kommune, die die Bayernwerke mit Glasfaser versorgen werden. Wie hoch die Quote der Bürgerinnen und Bürger sei, die sich für einen Anschluss gemeldet hatten, darüber habe der Glasfaseranbieter die Kommune nicht informiert. (sev)