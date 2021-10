Mering

vor 2 Min.

Goahead verspricht mehr Kapazitäten für Merings Bahnpendler

Plus Der künftige Betreiber auf der Strecke des Fuggerexpress stellt sich im Marktgemeinderat vor. Das erwartet die Pendler in Mering.

Von Gönül Frey

Tausende Meringer fahren täglich mit dem Zug in die Arbeit, die meisten von ihnen nach München. Entsprechend wichtig ist alles, was die Bahnstrecke München - Augsburg - Ulm betrifft. Wie berichtet, steht hier zum Dezember 2022 ein Betreiberwechsel an. Statt dem roten Fuggerexpress der DB Regio fahren dann die blauweißen Züge des britischen Konzerns Goahead. Der Sprecher der bayerischen Niederlassung, Winfried Karg, stellte das Unternehmen und dessen Pläne für die hiesige Strecke nun im Meringer Marktgemeinderat vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen