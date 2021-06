Mering

13:05 Uhr

Grundschule und Basketballfeld von Unbekanntem besprüht

In Mering wurden die Grundschule an der Ambérieustraße und das Basketballfeld mit Farbe angesprüht.

Farbe auf Flächen an der Grundschule an der Ambérieustraße und am Basketballfeld: Ein unbekannter Täter hat einen Sachschaden verursacht.

Die Grundschule an der Amberieustraße in Mering wurde Tatort einer Sachbeschädigung. In der Zeit von Montag auf Dienstag wurden an der Schule mehrere Flächen besprüht. Sachschaden in Mering: Polizei sucht den Täter Und auch das Basketballfeld wurde willkürlich angemalt. Dabei entstand ein Sachschaden, laut Polizei liegt er bei etwa 2000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

