Gute Chancen für das Meringer Ferienprogramm

Seit 47 Jahren findet in Mering ein Ferienprogramm statt. Fester Programmpunkt ist das Abschlussfest an der Meringerzeller Hütte. Noch ist nicht klar, ob es heuer stattfinden kann.

Von Eva Weizenegger

Für die Meringer Kinder soll in den Sommerferien wieder ein Stück Normalität einkehren. Das wünscht sich jedenfalls Dritte Bürgermeisterin und CSU-Marktgemeinderätin Silvia Braatz. Sie will trotz der Corona-Pandemie wieder ein Ferienprogramm organisieren. Wenn auch, wie schon im vorigen Jahr, in abgespeckter Form. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles noch unklar, aber die aktuelle Corona-Situation lässt hoffen, dass wir vielleicht diesen Sommer wieder das Kinder-Ferienprogramm durchführen können", sagt sie.

