Mering

vor 16 Min.

Haltepunkt St. Afra: Abgeordneter fordert Unterstellmöglichkeiten für den Winter

Plus Die Bahn hat zwei der drei Wartehäuschen abgebaut und verspricht Ersatz erst im Februar. Peter Tomaschko kritisiert das als "nicht hinnehmbar".

Von Gönül Frey

Zwei der drei Wartehäuschen am Haltepunkt St. Afra hat die DB Station & Service im September abgebaut. Wie eine Nachfrage unserer Redaktion ergeben hat, sollten diese eigentlich rasch ersetzt werden. Wegen Lieferengpässen verzögert sich das Ganze jedoch voraussichtlich bis Februar. Das heißt ausgerechnet in den kalten Wintermonaten fehlt der nötige Schutz am Bahngleis. Das will der aus Merching stammende CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko so nicht akzeptieren.

